Lorenzo Busignani nuovo presidente della Società Sportiva Murata. Ma chi è l’imprenditore di città? … di Marco Severini

La Società Sportiva Murata volta pagina dopo le dimissioni di Danilo José Cappovilla, travolto dalle accuse di presunte irregolarità nel tesseramento di giocatori stranieri. Il consiglio direttivo del club ha nominato questa mattina l’imprenditore Lorenzo Busignani come nuovo presidente che avrà l’obiettivo di riportare stabilità e credibilità al club bianconero in un momento particolarmente delicato. La vicenda che ha coinvolto la società ha avuto eco nazionale, con indagini avviate su una possibile gestione irregolare dei trasferimenti di calciatori stranieri, che hanno condotto le autorità a sequestri e controlli su documenti.

Con la nomina di Busignani, il Murata cerca una guida esperta e capace di rispondere alle sfide future. Lorenzo Busignani è una figura importante nel panorama economico, imprenditoriale e sociale di San Marino. Nato in una famiglia con radicate tradizioni imprenditoriali, Busignani ha ereditato e ampliato l’attività familiare, dimostrando capacità manageriali e una visione innovativa. Busignani è noto, oltretutto, per essere il fondatore e amministratore di Algem Natura, un’azienda specializzata nella produzione di integratori alimentari e prodotti naturali. Fondata nel 2015, Algem Natura è parte di un gruppo industriale avviato dalla famiglia Busignani nel 1968, con interessi diversificati che spaziano dall’industria alimentare alla distribuzione. Algem Natura si è affermata come leader nel suo settore grazie a un forte impegno per la qualità e l’innovazione.

Accanto alla carriera imprenditoriale, Lorenzo Busignani ha avuto un ruolo attivo nella vita politica e sociale sammarinese. È stato vicepresidente di ECSO (Economia, Crescita, Sviluppo, Opportunità), un’associazione che è stata formata da giovani imprenditori e professionisti che aveva un forte seguito e l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e dinamico per il Paese. Nel suo ruolo in ECSO, Busignani ha contribuito al dibattito pubblico su temi importanti come la fiscalità e il lavoro. Si è schierato contro l’introduzione di una tassa patrimoniale, che ha definito “dannosa per l’economia” e controproducente per l’attrazione di investimenti. Le sue opinioni, spesso critiche, hanno sempre avuto l’obiettivo di stimolare il confronto su politiche economiche più efficaci. E’ stato candidato anche alla guida della Democrazia Cristiana di San Marino. Busignani ha costantemente ribadito la necessità di promuovere una cultura imprenditoriale in grado di attirare giovani talenti e investimenti dall’estero. Ha sostenuto riforme strutturali per aumentare la competitività del sistema economico sammarinese, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e al turismo sostenibile.

La nomina di Lorenzo Busignani arriva in un periodo di transizione per la società sportiva Murata. Dopo lo scandalo che ha portato alle dimissioni di Cappovilla, Busignani eredita un club che deve affrontare sia le conseguenze legali delle indagini in corso sia una crisi reputazionale. Il nuovo presidente avrà il compito di rafforzare la governance, ovvero promuovere una gestione trasparente e responsabile, lavorando per ricostruire la fiducia dei tifosi e degli sponsor, collaborare con le autorità quindi facilitare l’accertamento della verità sulle presunte irregolarità, collaborando pienamente con le istituzioni sportive e legali. Suo compito dovrà essere anche quello di rilanciare la squadra, quindi lavorare per riportare il Murata a competere ai massimi livelli del calcio sammarinese, valorizzando i talenti locali e adottando una visione strategica per il futuro. La nomina di Busignani rappresenta una grande opportunità per il Murata, ovvero quella di ripartire con basi solide, dinamiche e con forte entusiasmo.

Forte della sua esperienza manageriale e della sua visione strategica, il nuovo presidente è chiamato a portare stabilità e innovazione al club, trasformando le difficoltà attuali in un’occasione per rilanciare l’immagine della società e riaffermarne il ruolo nel panorama calcistico del Murata nel panorama calcistico sammarinese.

Con il suo profilo di imprenditore Lorenzo Busignani sembra avere le qualità necessarie per guidare il Murata in una nuova era, affrontando con determinazione le sfide che lo attendono.

Da parte di GiornaleSM e da parte mia, che tra l’altro abito a Murata e sono amico da parecchio tempo di Lorenzo, un sincero e grande in bocca al lupo.

Marco Severini – direttore GiornaleSM

