L’ormai ex World Trade Center di Dogana diventa SMHUB. Dall’Università di San Marino un nuovo nome per uno dei centri tecnologici e commerciali più strategici del Titano

Una delle strutture di riferimento del Titano dal punto di vista commerciale, nonché tecnologico e abitativo, cambia nome grazie a una partnership con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: l’ormai ex World Trade Center di Dogana diventa SMHUB, con un nuovo logo elaborato dal corso di laurea in Design.

Il percorso che ha portato alla definizione del progetto, avviato insieme a Chiara Morganti Amministrazioni Condominiali e ora affidato a Quadrifoglio Service, ha coinvolto da una parte accademici e studenti dell’Ateneo sammarinese, dall’altra i rappresentanti delle diverse attività e degli inquilini della struttura, che hanno scelto una fra le tre diverse soluzioni proposte. Durante la riunione che ha portato alla scelta, effettuata attraverso una votazione svolta in presenza, sono state illustrate le applicazioni di ogni logo su insegne, carte intestate e così via.

“L’obiettivo – spiega Emma Corbelli dallo staff dell’Ateneo – era assecondare le diverse anime del complesso, nel quale si incontrano realtà che lavorano su innovazione, tecnologia, marketing e commercio, includendo inoltre chi ci abita. Il logo scelto verrà declinato in tre colorazioni per rappresentare le aree individuate. Il nome, San Marino HUB, sottolinea e sintetizza con immediatezza la centralità dello spazio nel contesto in cui è collocato”.

Sviluppato sotto il coordinamento di Corbelli e della vice direttrice del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design dell’Università di San Marino, Silvia Gasparotto, il progetto ha coinvolto gli studenti Linda Ciandrini e Giacomo Fabbri insieme alla collega Giulia Costantini, autrice del logo selezionato.

Completato nel 2004 e composto da due principali edifici di undici piani, l’attuale SMHUB si sviluppa su circa 47.000 metri quadrati ed è stato firmato dallo studio britannico Foster & Partners, che l’ha definito una “combinazione di uffici, appartamenti e strutture per il tempo libero” realizzato per affermarsi come “calamita per lo sviluppo futuro” del Titano. Ospita, al terzo piano della torre B, la sede dei corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale e Costruzioni e Gestione del Territorio dell’Università di San Marino.