Lotta alla droga: 19enne italiano arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Medicina

Medicina (BO): I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un 19enne italiano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna. Alla vista dei Carabinieri presso la sua abitazione, il 19enne ha consegnato spontaneamente una decina di grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, affermando di non avere nient’altro. I Carabinieri però non hanno creduto alle affermazioni del giovane e hanno proseguito le operazioni di ricerca che sono terminate col ritrovamento di oltre mezzo kilo di sostanza stupefacente del tipo hashish occultata nel vano porta casco dello scooter intestato al giovane che teneva in garage e 13.100 euro suddivisi in banconote di vario taglio e nascosti nella stanza da letto. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 19enne è stato trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 19enne è stato rimesso in libertà, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna