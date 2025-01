Lotteria Italia 2025: vincite milionarie in Emilia-Romagna e Marche (Pesaro secondo premio), premi diffusi su tutto il territorio

Lotteria Italia 2025: vincite milionarie in Emilia-Romagna e Marche, premi diffusi su tutto il territorio

La Lotteria Italia 2025 si è conclusa con grandi festeggiamenti in tutta Italia, grazie a premi milionari e vincite distribuite in più categorie. Emilia-Romagna e Marche si confermano tra le regioni più fortunate, con premi di rilievo che hanno coinvolto città e località minori.

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro a Pesaro

Uno dei momenti clou è stato registrato a Pesaro, dove il biglietto vincitore del secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato venduto nella tabaccheria di Marcello Bucci, situata in Piazza Giovanni Lazzarini. La notizia, comunicata da Agipronews, ha generato grande entusiasmo nella città marchigiana, già nota per la sua partecipazione alla tradizione della Lotteria Italia.

Premi in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna ha visto un’ampia distribuzione di premi, con vincite di Seconda e Terza Categoria:

Premi di Seconda Categoria: Modena: Un biglietto vincitore da 100.000 euro è stato venduto nel capoluogo emiliano, regalando un importante sorriso a un fortunato giocatore. Bologna: Anche nella città felsinea un premio da 100.000 euro è stato assegnato, confermando la buona sorte della regione.

Premi di Terza Categoria:

Numerosi premi da 20.000 euro sono stati distribuiti in altre località dell’Emilia-Romagna: Parma: Un premio da 20.000 euro ha raggiunto il territorio parmense. Ravenna: La città costiera ha registrato un’altra vincita di Terza Categoria. Forlì: Anche qui la fortuna ha colpito con un biglietto da 20.000 euro. Cesena: Un’ulteriore vincita da 20.000 euro ha reso felice un altro cittadino della regione.

Gli altri premi principali

La Lotteria Italia ha premiato diverse altre località con i premi di Prima Categoria:

Primo premio: Il biglietto vincitore del primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Lodi, presso l’Autogrill Somaglia Ovest sull’autostrada A1. Una vincita clamorosa che segna un evento memorabile per il comune lombardo.

Primo premio: Il biglietto vincitore del primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Lodi, presso l'Autogrill Somaglia Ovest sull'autostrada A1. Una vincita clamorosa che segna un evento memorabile per il comune lombardo.

Terzo premio: Palermo festeggia una vincita da 2 milioni di euro grazie a un biglietto acquistato nella pasticceria Porretto, in via Luigi Galvani 49.

Quarto premio: Torino ha accolto con entusiasmo la notizia di una vincita da 1,5 milioni di euro, legata a un biglietto venduto nella tabaccheria Perrotta Marco, in via Pietrino Belli 39/A.

Quinto premio: A Dolo (Venezia), nell'area di servizio Lagardere Ads Arino Ovest sull'Autostrada A4 Serenissima, è stato venduto il biglietto vincente del quinto premio da 1 milione di euro.

Come riscuotere i premi

I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per reclamare le loro vincite. Il biglietto, integro e in originale, deve essere presentato presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma o in una delle filiali della banca tesoriera, Intesa Sanpaolo. Per maggiore comodità, il bollettino ufficiale può essere consultato online sui siti ufficiali della Lotteria Italia e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.