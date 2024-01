Lotteria Italia verso l’estrazione: 5 milioni in palio, record di vendite dei biglietti

L’attesa sta per terminare per gli appassionati della Lotteria Italia, che vedranno domani sera l’estrazione del primo premio da 5 milioni di euro. Il 2024 segna un anno di record per la Lotteria, con oltre 6,6 milioni di biglietti venduti, un incremento del 10% rispetto all’anno scorso e il più alto dalla pandemia.

La Lombardia si è distinta come la regione con il maggior numero di biglietti venduti, seguita da Lazio e Campania. La vendita online si è chiusa il 3 gennaio, ma i biglietti rimangono disponibili fisicamente fino all’estrazione. I fortunati vincitori saranno annunciati durante il popolare show televisivo ‘Affari Tuoi’ su RaiUno, condotto da Amadeus.

Quest’anno, i biglietti della Lotteria Italia si fanno portavoce di un messaggio speciale, con disegni creati per il concorso ‘Disegniamo la Fortuna con Adm’. Questa iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la creatività delle persone con disabilità, con il tema di quest’anno incentrato su ‘Disabilità e Musica’.