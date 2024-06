Luciano Zanotti, Presidente AER: ”San Marino tra i leader mondiali nelle Energie Rinnovabili”

San Marino è uno dei Paesi più virtuosi al mondo nel campo delle energie rinnovabili, in particolare grazie ai pannelli fotovoltaici: sempre più diffusi sul territorio da 15 anni a questa parte, hanno reso la piccola Repubblica la sesta al mondo per la produzione di watt pro capite, oltre 450 per abitante. Il primo è il Lussemburgo con 550. In totale 4200 impianti privati, 50 di grandi dimensioni. “I watt pro capite installati sono tanti e ciò dimostra che la popolazione è pronta a trasformare le proprie case e auto in elettrico – spiega Luciano Zanotti, presidente Aziende Energie Rinnovabili –. Gli impianti a distanza di San Marino sono un unicum al mondo. C’è ora un’opportunità per le giovani coppie, a cui diamo la possibilità di comprare un impianto con rate diluite”.

Per le coppie in affitto con un’età media sotto i 39 anni dunque un possibile sconto di circa mille euro e rate da 200 euro al mese per 5 anni. Uno sguardo poi al futuro, con le richieste al nuovo Governo in arrivo. “Chiediamo di mantenere questa politica – continua Zanotti -. Suggeriamo di aumentare le detrazioni fiscali. Per le aziende chiediamo invece incentivi: con questo nuovo mercato possiamo scalare la classifica mondiale per il fotovoltaico”. L’auspicio è dunque quello di continuare nel solco della passata legislatura, mantenendo invariati anche gli organismi competenti, come l’Autorità per l’energia, visti i buoni risultati sin qui ottenuti. Rtv San Marino.