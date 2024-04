LYONS DAY. Solidarietà senza confini” domenica 14 aprile in piazza Tre Martiri, nel cuore di Rimini.

Ad organizzare l’evento, che rientra nella campagna “Costruttori di Solidarietà”, i Club Lions: Rimini Host, Rimini Malatesta e Santarcangelo, ed il Leo Rimini.

Dalle 10 alle 16:30: screening gratuito per la prevenzione del diabete, raccolta occhiali usati, riciclo smartphone (un albero ogni 15 dispositivi consegnati), consegna di una piantina per migliorare lo screening senologico e altre iniziative.

E alle 11:30 la consegna di un cane guida ad un cittadino non vedente (grazie ai fondi raccolti con il “Concerto di Natale per la Città di Rimini”).

La giornata è organizzata in collaborazione con Soroptimist Rimini, Università Aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini” di Rimini e Rimini Classica.