Macchinista alla guida di un treno con bimba in braccio

Ad inchiodarlo un video diffuso in Rete. Il suo volto non è visibile ma la scena è chiara e riprende un macchinista delle Ferrovie del Gargano mentre guida un treno con una bambina piccola in braccio. “L’azienda è già al lavoro per accertare la responsabilità” viene chiarito in una nota diffusa dal gruppo. “Il caso si è verificato – si specifica – su un treno in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici. Il comportamento non regolamentare dell’operatore non ha causato conseguenze”.