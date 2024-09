Magica Gilly premiata alla 7ª Giornata Mondiale Fair Play di San Marino 

San Marino, 8 settembre 2024 –

In occasione della 7ª Giornata Mondiale Fair Play, che si è svolta ieri presso l’Auditorium Little Tony di Serravalle, Giliana Flore, in arte Magica Gilly, ha ricevuto il prestigioso Premio Fair Play alla Promozione e il Premio Donna Fair Play. Questi riconoscimenti sono stati conferiti dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play e dal Soroptimist Single Club San Marino, in riconoscimento del suo impegno nel diffondere valori etici e di rispetto attraverso la magia.Magica Gilly, nota per le sue esibizioni magiche che incantano da anni il pubblico di tutta Europa, ha presentato il suo libro “Magica Gilly – 50 giochi per veri illusionisti” durante l’evento. Questo libro, una guida pratica per aspiranti illusionisti, è stato accolto con entusiasmo e rappresenta un’ulteriore conferma della sua dedizione all’arte magica.Durante la cerimonia, Gilly ha deliziato gli ospiti con una speciale esibizione magica, che ha ottenuto grande successo e numerosi applausi. La sua performance ha saputo catturare l’attenzione di tutti, confermando il suo talento e la capacità di emozionare il pubblico, sottolineando come la magia possa essere un potente strumento per veicolare messaggi di inclusione e rispetto.La Giornata Mondiale Fair Play, trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, è stata un evento culturale e sportivo volto a promuovere i valori etici nello sport e nella società civile. L’evento ha visto anche la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello sport e della cultura, tra cui l’artista internazionale Ronnie Jones, e ha avuto una conduzione tutta al femminile con Maria Rita Morganti e Sara Serafini.Magica Gilly ringrazia di cuore il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play per il riconoscimento e per averle dato l’opportunità di condividere la sua magia e il suo messaggio di fair play con tutti i presenti.

Addetta comunicazione

Alessandra Massi