Maître di un noto ristorante a San Marino con l’hobby dello spaccio. Arrestato 44enne a Riccione

Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, cocaina per la precisione. Questa l’accusa che nel pomeriggio di lunedì scorso ha spalancato le porte della cella di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Riccione al 44enne direttore di sala di un noto ristorante del Titano. Le manette sono scattate al termine di un controllo dei militari del Nucleo operativo attivatisi dopo la segnalazione degli inquilini di uno stabile sugli strani movimenti di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine proprio per il consumo di droga. Appostatisi i carabinieri hanno così assistito all’arrivo del pusher che era su un’auto guidata da una donna e all’incontro tra lui e l’acquirente. Appena visto il passaggio gli investigatori dell’Arma si sono materializzati. Sono stati però riconosciuti dall’acquirente: il riccionese ha avvertito lo spacciatore che, tornato sui propri passi, ha cercato di disfarsi di due dosi di cocaina del peso di 2,18 grammi. Un’altra dose di neve è stata trovata in tasca al maître unitamente a 200 euro. Altri 1,8 grammi sono stati trovati nel cruscotto della Mercedes nascosti dalla conducente. Altre 25 dosi per un totale di oltre 30 grammi sono state sequestrate nella perquisizione della casa riminese della coppia. Ieri mattina processato per direttissima, il 44enne dopo la convalida dell’arresto è stato scarcerato con obbligo di firma e il processo è stato aggiornato al 28 novembre. L’uomo è difeso di fiducia dall’avvocato Giuliano Renzi. Corriere Romagna