Malore nelle acque di San Mauro Mare: turista tedesco salvato dagli uomini del salvataggio

Un turista tedesco di 60 anni è stato salvato in extremis grazie al pronto intervento degli uomini di salvataggio sulla spiaggia di San Mauro Mare. Colto da un malore in acqua a causa di una congestione e inizio di collasso cardiaco, è stato portato a riva dove sono state praticate le manovre di rianimazione e la respirazione con bombola d’ossigeno. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso una buona ripresa delle attività respiratorie e il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. La Capitaneria di Porto è intervenuta per redigere un verbale dell’accaduto.