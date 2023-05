Malta 2023, il Segretario di Stato Lonfernini alla Conferenza dei Ministri dei Piccoli Stati d’Europa

La giornata che precede l’inizio delle gare dedicata agli appuntamenti istituzionali. Questa sera il ricevimento dal Premier Abela poi la Cerimonia d’Apertura

La trasferta del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini a Malta si è aperta oggi con la partecipazione alla conferenza dei Ministri dello Sport dei paesi partecipanti ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa presieduta dal Ministro dell’Istruzione, dello Sport, della Gioventù, della Ricerca e dell’Innovazione della Repubblica di Malta Clifton Grima.

Una conferenza in due sessioni durante le quali si è parlato di progetti di sviluppo per atleti d’élite in paesi di piccole dimensioni, collaborazioni e progetti tra Stati finalizzate alla crescita sportiva e reperimento di risorse finanziarie, sia locali che internazionali, a beneficio dello sport e degli atleti ma anche di sport di base, reclutamento, salute dei ragazzi e degli atleti, monitoraggio degli stili di vita e impatto dello sport nella società e sulla salute pubblica.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini nei suoi interventi ha illustrato la situazione sammarinese, ha ricordato gli storici successi di Tokyo e il valore che essi hanno assunto per il Paese, ha ricordato i benefici che ha avuto per San Marino l’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 ed ha presentato le iniziative che vengono realizzate in sinergia con CONS e Federazioni ma non ha mancato di evidenziare le criticità che anche nel nostro territorio vengono riscontrate. Ha presentato quelle che vengono considerate good practice di promozione sportiva per i giovani, iniziative storiche e innovazioni.

Si è trattato di un’occasione di confronto particolarmente prestigiosa che, pur nelle differenti peculiarità dei Paesi partecipanti ha evidenziato numerose similitudini ed ha stimolato confronti su temi cari a tutti i Piccoli Stati. L’evento si è chiuso con la tradizionale foto di rito e con un momento di networking fra Ministri che ha concesso di approfondire i rapporti.

Il primo giorno di trasferta del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini a Malta proseguirà con il ricevimento presso Auberge de Castille organizzato dal Primo Ministro di Malta Robert Abela in onore delle autorità ospiti al quale parteciperanno anche i Capitani Reggenti SE Alessandro Scarano e SE Adele Tonnini e, a seguire, con la partecipazione alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023 che si terrà alle 20.30 nella suggestiva Piazza dei Granai di Floriana.

Malta, 29 maggio 2023