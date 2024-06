Maltempo. Bomba d’acqua a Forlì, notevoli disagi per esercenti e cittadini

Altra giornata difficile per il maltempo a Forlì, con una violentissima pioggia nel primo pomeriggio di oggi. L’acqua ha invaso alcuni negozi di Corso della Repubblica, causando grandi disagi per esercenti e cittadini. Anche in viale Roma e in corso Mazzini si segnalano problemi ed allagamenti, con il traffico bloccato e automobilisti costretti ad affrontare strade trasformate in piscine. Disagi sono stati segnalati anche in viale Matteotti. Allagamenti e problemi si registrano anche all’interno del Campus universitario.