Maltempo, danni. Aggiornamento SP 20 a Modigliana: lavori in corso in località “Riva della Pappona”

Rocciatori al lavoro per la messa in sicurezza della parete rocciosa

A causa delle persistenti condizioni metereologiche avverse delle ultime settimane nella giornata di lunedì 21 ottobre sono state eseguite in via d’urgenza operazioni di disgaggio (opera di messa in sicurezza) della parete rocciosa sulla Riva Pappona sulla SP20 a Modigliana da parte dei rocciatori della ditta Ambrogetti esecutrice del cantiere.

Nella giornata di martedì 22 ottobre saranno realizzati ulteriori lavori per aumentare la sicurezza e ripristinare le condizioni di completa operatività del cantiere.

Questa notte viene mantenuto il presidio della Protezione Civile di Modigliana e di Tredozio, con chiusura della viabilità dalle 0.00 alle 5.00 del 22.10.2024.

Al termine delle lavorazioni di domani la strada SP20 sarà aperta continuativamente al transito veicolare.

Contestualmente sono in corso da parte della Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con i Comuni, interlocuzioni con la Struttura commissariale per ampliare il cantiere sulla SP20 sin da subito e realizzare opere strutturali che consentano la messa in sicurezza definitiva dell’intera parete rocciosa posta a monte della strada in località “Riva della Pappona”.