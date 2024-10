Maltempo. Forte perturbazione in transito nel pomeriggio di oggi con precipitazioni abbondanti

Oggi, martedì 8 ottobre, una forte perturbazione sta interessando l’Appennino Tosco-Emiliano, con precipitazioni abbondanti che rischiano di trasformarsi in nubifragi, in particolare sulle aree di crinale tra Piacenza e Parma. Si prevede che i livelli di pioggia possano raggiungere tra i 100 e i 150 mm, con punte fino a 200 mm nei punti più colpiti. La causa è l’interazione tra i venti di Scirocco dal Tirreno e quelli di Tramontana provenienti dalla Pianura Padana, che hanno già generato condizioni di maltempo in Liguria e ora si stanno spostando verso l’Emilia

Le autorità sono all’erta per possibili criticità, come smottamenti e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua, soprattutto nelle aree montuose a regime torrentizio. Nella seconda parte della giornata, i fiumi del settore emiliano centrale potrebbero raggiungere livelli di piena superiori alla soglia arancione, con una propagazione verso valle. Inoltre, forti venti meridionali con raffiche che potrebbero toccare gli 80-100 km/h, intensificheranno ulteriormente le difficoltà per la popolazione locale e le infrastrutture.

Si consiglia di prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità locali e di seguire le raccomandazioni per la sicurezza.