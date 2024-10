Maltempo: in Emilia-Romagna allerta arancione per temporali

BOLOGNA, 08 OTT – Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna anche per la giornata di domani 9 ottobre ma verso l’attenuazione dei fenomeni e il restringimento del territorio interessato: la pianura modenese, reggiana e parmense.

Le piogge e i temporali che oggi imperversano in particolare in Emilia dovrebbero esaurirsi in serata ma domani sono attesi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi a valle nel settore centrale, con superamenti della soglia 2, e nel settore centro-orientale con superamenti della soglia 1.

In Appennino centro-occidentale possibili frane localizzate su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Per domani il bollettino Arpae-Protezione civile evidenzia anche venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da sud-ovest lungo la fascia appenninica, con rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la zona di crinale.

Ansa