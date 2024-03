Maltempo in provincia di Rimini, alcuni disagi dovuti al forte vento

L’ondata di maltempo di oggi in provincia ha causato alcuni problemi anche nel capoluogo. I maggiori disagi sono stati causati dalle forti raffiche di vento, che hanno colpito soprattutto l’entroterra. Un distributore di benzina nella zona di Santarcangelo ha visto la sua copertura in lamiera divelta dal vento. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire anche per rimuovere rami che ostruivano le strade. Inoltre, è stato necessario mettere in sicurezza un’auto a metano coinvolta in un piccolo incidente nella rotatoria del “Gros” a Rimini, fortunatamente senza feriti. Nonostante tutto, la situazione non è stata particolarmente grave.