Maltratta cucciolo di cane in cortile, denunciato a Bologna

Domenica mattina, nel cortile di un condominio in via Piacenza a Bologna, un 27enne è stato visto, da altri residenti, maltrattare un cucciolo di Rottweiler di appena cinquanta giorni.

Oltre ad afferrarlo al collo, ha anche inveito contro il cane, strattonandolo diverse volte.

E’ scattata la chiamata al 113, quando sono arrivati gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno visto il 27enne molto agitato e il cagnolino che cercava di allontanarsi da lui.

Fatto controllare da un veterinario, la polizia ha scoperto che il cane faticava a camminare e manifestava, al tatto, un dolore sulla zona dorsale: sintomi riconducibili a maltrattamenti. Il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali, il cucciolo è stato trasferito in un’area protetta.

Ansa