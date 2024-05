Maltratta la ex incinta davanti al figlio, arrestato

Non ha esitato a maltrattare – sia fisicamente che psicologicamente – la ex compagna, sottoposta a minacce e vessazioni anche davanti al figlio minorenne e quando era incinta.

Comportamenti tenuti dal giugno 2016 – inizio della loro convivenza – fino al marzo del 2023 da un 37enne, arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Nel corso degli anni l’uomo, dedito anche all’alcol, ha più volte colpito la donna con schiaffi, pugni e spintoni, le ha sbattuto la testa contro un armadio e le ha schiacciato una mano in un’anta di un mobile insultandola e minacciandola per farla tornare a casa quando, esausta per le violenze subite, decideva di fuggire e tornare dai suoi genitori.

Nel marzo dello scorso anno la donna si è rivolta ai Carabinieri di Cadelbosco Sopra, nel Reggiano che hanno denunciato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dall’essere stati commessi ai danni di una donna in stato interessante e in presenza di un figlio minore ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione del divieto di avvicinamento alla ex convivente mantenendo una distanza di 5.000 metri.

Lo scorso settembre il Gup del Tribunale reggiano ha emesso nei confronti del del 37enne, una sentenza di condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, divenuta definitiva l’11 aprile: il 27 i Carabinieri lo hanno condotto in carcere per espiare la pena.

Ansa