MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: ESEGUITA DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI CASALFIUMANESE UN’ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti di un 39enne straniero, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. Il presunto responsabile sarà chiamato a rispondere del citato delitto per avere maltrattato la moglie durante e dopo la convivenza, attraverso ingiurie, minacce e percosse, commesse anche in presenza dei figli minorenni. Acquisite le dichiarazioni della persona offesa che si era presentata in caserma per chiedere aiuto, i Carabinieri hanno informato l’Autorità giudiziaria e attivato il cosiddetto “Codice rosso”, come previsto dalla normativa, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice.