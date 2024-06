Maltrattamenti in famiglia: eseguita dai carabinieri una misura cautelare nei confronti di un 48enne italiano

Sasso Marconi (BO): I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno eseguito, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, nei confronti di un 48enne italiano, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il 48enne è stato sottoposto alla misura cautelare in questione, a seguito della querela presentata dalla ex compagna, dopo aver subito diverse aggressioni fisiche e verbali, che hanno costretto la donna a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine e del personale del 118. I Carabinieri, dopo aver rintracciato l’uomo, gli hanno notificato la misura cautelare.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna