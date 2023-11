Manuela Arcuri ha Inaugurato a Rimini l’ottava sede del Gruppo Montanari Salute – Nasce Lilium, clinica medica estetica per la bellezza a 360°

Inaugurata a Rimini l’ottava sede del Gruppo Montanari Salute

Nasce Lilium, clinica medica estetica per la bellezza a 360°

Ospite della cerimonia di inaugurazione la madrina Manuela Arcuri

Nel 2023 la rete di poliambulatori con oltre 280 medici ha già erogato 80mila prestazioni sanitarie

Rimini, 14 novembre 2023 – Si amplia la rete poliambulatoriale del Gruppo Montanari Salute.

Con l’inaugurazione della Clinica Medica Estetica Lilium di Rimini (via Melozzo da Forlì, 6), svoltasi nella giornata di sabato 11 novembre, salgono a otto le sedi del Gruppo distribuite in tutta la provincia di Rimini: Lilium va ad aggiungersi a Poliambulatorio Valturio (Rimini), Centro mammografico Sant’Agata (Rimini), Exis centro medico fisioterapico e riabilitativo (Riccione), Exis Mille – poliambulatorio medico (Riccione), Poliambulatorio Medicina 2000 (San Giovanni in Marignano), Poliambulatorio Santarcangelo con due sedi (Santarcangelo di Romagna).

Una realtà nata nel 2016, sotto la direzione della Casa di Cura Privata Accreditata “Prof. E. Montanari”, ospedale privato accreditato fondato nel 1913 a Morciano di Romagna, e ormai sempre più radicata sul territorio, con le sue strutture poliambulatoriali specialistiche che offrono servizi di prossimità che hanno l’obiettivo di andare incontro, anche a livello geografico, al paziente, ispirandosi alla tradizione e ai principi di attenzione per la persona, cura e presa in carico della Casa di Cura ‘Montanari’.

Tra gennaio e ottobre 2023, sono state 80mila le prestazioni sanitarie erogate dal Gruppo a livello provinciale, attraverso una rete di 7 poliambulatori e oltre 280 medici: numeri in crescita rispetto al 2022, quando complessivamente nell’arco dell’intero anno le prestazioni furono 70mila.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli, la direttrice Sanitaria di Lilium, la dottoressa Gloria Semprini, il dottor Luca Montanari e la dottoressa Lia Montanari (direzione della Casa di Cura e del Gruppo Montanari Salute), Maria Cristina Tripoli e Chiara Broccoli, manager delle sedi del Gruppo.

Nell’occasione la clinica Lilium ha accolto Manuela Arcuri, madrina d’eccezione dell’evento.

“E’ molto importante poter contare su professionisti competenti e preparati quando si affronta un percorso legato alla bellezza – ha spiegato la madrina, parlando della sua esperienza all’interno di Lilium – Qui a Rimini ho trovato tecnologie all’avanguardia ma anche persone qualificate che mi hanno seguito passo dopo passo con grande attenzione e sensibilità”.

Lilium, succursale del poliambulatorio Valturio, è una clinica medica estetica specializzata nella bellezza a 360 gradi. A guidarla una equipe di specialisti altamente formati nel campo della medicina estetica e dei trattamenti estetici, che riguardano la bellezza ma anche la clinica e la patologia. Si rivolge ad un pubblico interessato a trattamenti in campo estetico, legati ad invecchiamento e bellezza, ma anche a coloro che cercano soluzioni a problematiche differenti che hanno ripercussioni estetiche, come acne, psoriasi, cicatrici, capillari, lassità cutanee, caduta di capelli, disbiosi, macchie congenite o acquisite. Previsti percorsi per dimagrimento, cellulite, chirurgia plastica correttiva o migliorativa e perfino un percorso di depurazione dallo stress quotidiano. Il tutto supportato da tecnologie all’avanguardia, in particolar modo per quanto riguarda i tre nuovi laser di ultima generazione.

Della equipe fanno parte:

– Direttrice sanitaria – dott.ssa Gloria Semprini

medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, esperta in trattamenti estetici e nell’utilizzo di laser medici per il trattamento di viso e corpo,

– Dermatologo – dott. Davide Brunelli, medico dermatologo, specialista e formatore nell’utilizzo di laser ad alta tecnologia, per il trattamento delle lesioni vascolari, macchie, cicatrici.

– Chirurgo plastico – dott. Luca Fabiocchi, specialista nella chirurgia della mammella

– Chirurghi vascolari – dott. Maurizio Cento e dott.ssa Paola Buresta, specialisti nell’esecuzione di doppler e nel trattamento delle patologie a carattere vascolare

– Nutrizionista – dott. Mattia Palmieri, trainer esperto e biologo nutrizionista, si occupa di coniugare il piano alimentare con un piano di allenamento e movimento mirati e personalizzati

– Chirurgo bariatrico – dott. Luca Montanari, si occupa di chirurgia, endoscopia e cura dell’obesità; a Morciano di Romagna è attivo il percorso “Chirurgia Cura dell’Obesità” il progetto spin-off di Casa di Cura che da vent’anni si occupa del trattamento dell’obesità con svariate pratiche chirurgiche.

– Ossigeno Ozono Terapia – dott.ssa Giuliana Montanari, si occuperà per lilium dei trattamenti di ozono, conosciuti come ben efficaci per l’attivazione cellulare e della somministrazione di flebo rigeneranti con principi attivi essenziali nel recupero cellulare.

Psicoterapeuta – dott. Alberto Carbonari, terapeuta che si occupa anche di strategie di stress management.

Tutte le sedi sono in rete: per maggiori informazioni è possibile contattare la Clinica Lilium o qualsiasi struttura del Gruppo, oppure prenotarsi online su www.montanarisalute.it

Gruppo Montanari Salute

PHOTO CREDIT: AMATO BALLANTE