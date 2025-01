Marche: Bilancio dell’attività della Polizia Stradale nel 2024

Nel 2024, la Polizia Stradale delle Marche ha registrato un numero significativo di infrazioni legate alla sicurezza stradale. Sono state accertate 4.438 violazioni per eccesso di velocità, mentre sono state ritirate 1.242 patenti di guida e 856 carte di circolazione. La decurtazione complessiva dei punti patente ha raggiunto quota 64.715.

Il Compartimento della Polizia Stradale ha impiegato 13.503 pattuglie per monitorare strade e autostrade, controllando un totale di 62.198 persone e contestando 42.536 infrazioni. I controlli con etilometri e precursori hanno coinvolto 17.902 conducenti, di cui 678 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 31 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In aggiunta, sono stati effettuati 430 fermi amministrativi e 755 sequestri di veicoli. L’attenzione della Polizia Stradale si è concentrata anche sul trasporto professionale, con 15.695 veicoli pesanti controllati e 5.953 infrazioni accertate.

L’attività di polizia giudiziaria ha portato all’arresto di 6 persone e alla denuncia in stato di libertà di ulteriori 462 individui. Sono stati controllati anche 266 esercizi pubblici, tra cui autofficine, autoscuole e carrozzerie, con 52 infrazioni riscontrate e una di rilevanza penale.

Sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale ha intensificato gli sforzi per migliorare la consapevolezza alla guida attraverso controlli e progetti educativi. Tra le iniziative, spiccano i programmi “Icaro”, “Biciscuola” e “Incroci”, rivolti agli studenti, e un protocollo d’intesa con il Gruppo Poste Italiane per la formazione dei dipendenti sulla sicurezza stradale. Sono stati organizzati anche corsi di aggiornamento per autotrasportatori e sessioni dedicate alle pubbliche assistenze sulla guida in situazioni di emergenza.