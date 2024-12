Marche. Comunanza (Ap). Brutale aggressione ad una coppia di anziani

Una brutale aggressione si è verificata la sera del 23 dicembre 2024, quando un uomo di 40 anni ha fatto irruzione nella casa di una coppia di anziani, colpendoli violentemente. L’aggressore riteneva la coppia responsabile della fine della sua relazione con la figlia della vittima. La casa è situata in via Santa Maria.

L’uomo, di 75 anni, è stato ripetutamente colpito con calci e pugni, riportando ferite gravissime che hanno richiesto un ricovero in prognosi riservata all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. La moglie, anch’essa aggredita, ha subito fratture ma è stata successivamente dimessa. Dopo l’aggressione, l’uomo ha cercato di incendiare l’abitazione, un gesto che ha ulteriormente aggravato la situazione.

L’intervento dei soccorsi è stato reso difficile dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito l’utilizzo dell’eliambulanza. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20:15 e i coniugi sono stati trasportati in ambulanza per ricevere cure immediate.

L’aggressore si è consegnato spontaneamente ai Carabinieri della caserma di Comunanza, confessando il crimine. È stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e danneggiamento, e trasferito in una camera di sicurezza presso il Comando provinciale di Ascoli Piceno, in attesa del trasferimento in carcere.