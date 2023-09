Produzione trasferita a Bari. Azienda, ‘l’Italia è strategica’

Marelli chiude lo stabilimento di Crevalcore (Bologna) con una produzione legata ai motori endotermici e 230 dipendenti.

Lo ha annunciato l’azienda ai sindacati.

La produzione verrà trasferita nello stabilimento di Bari.

Marelli ribadisce che l’Italia è strategica, in quanto lo considera “un centro di rilievo in ambito ingegneria e ricerca e sviluppo, così come un importante polo produttivo”.

Ansa