Mariano Gennari, ex sindaco di Cattolica, abbandona la politica: solo ragioni personali

Per il Movimento 5 Stelle, considerare l’impegno politico come una fase transitoria della propria vita piuttosto che un impegno a lungo termine è una prassi consolidata. Tuttavia, desta sempre attenzione quando una figura di spicco del movimento, particolarmente nel territorio riminese, decide di ritirarsi dalla scena politica.

È il caso di Mariano Gennari, ex sindaco di Cattolica. In un’intervista rilasciata a un quotidiano locale, Gennari ha annunciato le sue dimissioni da coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, dichiarando inoltre l’intenzione di lasciare, nelle prossime settimane, anche il consiglio comunale di Cattolica.

La sua decisione non è legata a motivazioni politiche, ma esclusivamente a ragioni personali. “La famiglia e il lavoro non mi permettono più di dedicarmi con la stessa passione e impegno che ho avuto negli ultimi dieci anni. Ora voglio passare più tempo con i miei figli e, nella mia carriera professionale, puntare a raggiungere nuovi traguardi”. Gennari ha espresso gratitudine al Movimento per le opportunità ricevute.