Marina di Ravenna. Sigilli su 80 ombrelloni e 160 lettini al bagno “Park Hotel”: invasa area non concessa

Ieri alle 18, la Capitaneria di Porto ha eseguito un sequestro preventivo presso il bagno “Park Hotel” di Marina di Ravenna su ordine della Procura. Sono stati posti i sigilli su 80 ombrelloni e 160 lettini in un’area di 2500 metri quadrati. Il sequestro è stato motivato dal fatto che il bagno aveva invaso un’area non concessa, sottraendo spiaggia pubblica. Il gestore è stato multato con due sanzioni amministrative per un totale di 2064 euro, una per non aver rispettato l’ordinanza balneare e l’altra per non aver rispettato le norme di sicurezza.