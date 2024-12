Marlù Approda a Casamassima: Il Marchio di Gioielli per Tutti Arriva al Parco Commerciale di Bari

Casamassima (BA), 16 dicembre – Un’atmosfera natalizia ha fatto da cornice all’inaugurazione del nuovo store Marlù, che ieri ha aperto le sue porte nel Parco Commerciale Casamassima di Bari. Con questa nuova apertura, Marlù, il rinomato marchio di gioielli in acciaio dal design moderno e inclusivo, celebra l’arrivo del suo terzo punto vendita nella città di Bari.

Il nuovo negozio, che si distingue per un ambiente elegante e accogliente, incarna perfettamente la filosofia del marchio: una combinazione di eleganza discreta, attenzione meticolosa ai dettagli e, soprattutto, l’impegno a offrire gioielli accessibili a tutti. In questo spazio raffinato, i visitatori potranno scoprire le ultime collezioni, tra cui gli esclusivi orecchini #ReverseHoop e le eleganti perle della linea #PearlChains, oltre a una vasta gamma di proposte pensate per ogni occasione e ideali per regali natalizi indimenticabili.

L’apertura del punto vendita a Casamassima si inserisce in un ampio progetto di espansione nazionale che vede Marlù protagonista di una crescente presenza nelle principali città italiane, con l’obiettivo di rendere la sua filosofia, quella dei “gioielli per tutti”, sempre più accessibile. Il Parco Commerciale di Bari, da oltre vent’anni il centro nevralgico dello shopping in Puglia, rappresenta una destinazione irrinunciabile per gli amanti dello shopping, e oggi si arricchisce ulteriormente con la presenza di Marlù, inserendosi perfettamente in un contesto moderno, coinvolgente e in continua evoluzione.

Con l’apertura di questo nuovo store, Marlù non solo conferma la sua crescita, ma ribadisce il proprio impegno nell’offrire gioielli di qualità a un pubblico sempre più vasto, rendendo ogni acquisto un’esperienza unica e speciale.

Ufficio Stampa Marlù