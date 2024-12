Marlù apre a Modena, in pieno centro storico fra i gioielli dell’architettura romanica.

2 dicembre – Marlù, il marchio di gioielli per tutti che da anni incanta per creatività e versatilità di stile, è entusiasta di annunciare l’apertura del suo nuovo negozio in pieno centro a Modena, nella prestigiosa Via Emilia al civico 189, tra Corso Duomo e la Ghirlandina, a due passi dal palazzo Ducale e la galleria Estense, avvenuta sabato 30 novembre. Marlù porta la sua magia e il suo stile unico nel cuore di una delle città più affascinanti d’Italia.

Il nuovo punto vendita è concepito per offrire un’esperienza di shopping esclusiva e coinvolgente, dove ogni cliente potrà scoprire le ultime novità del marchio Marlù e farsi sedurre dalle proposte di bijoux pensati per ogni occasione.

Tante idee, stile contemporaneo, ogni pezzo è il frutto di un design curato nei minimi dettagli, che ha conquistato per fascino e accessibilità.

“Dal nostro primo contatto, abbiamo subito capito che eravamo di fronte ad un’azienda con un approccio innovativo verso la classica idea del gioiello, attenta ad ogni dettaglio e alle tendenze del momento, proponendo un accessorio che racconta sentimenti, emozioni e stati d’animo, adatto ad ogni esigenza ma soprattutto che possa essere acquistato da tutti.” – Sono le parole degli imprenditori Roberta Frabetti e Vincenzo Russo – “Il 24 aprile 2021 abbiamo aperto il nostro primo Store Marlù nel centro storico di Reggio Emilia. E a distanza di tre anni, dopo un’attenta ricerca nella città che da sempre è nel nostro cuore, siamo fieri, orgogliosi, ma soprattutto grati alle sorelle Fabbri, nel darci l’opportunità di realizzare un altro importante sogno, aprendo il nuovo Store Marlù nel centro storico di Modena, in un punto più che strategico”.

Ufficio Stampa Marlù