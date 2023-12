Marlù apre il quinto store in Sicilia al Centro Commerciale Conca D’oro di Palermo

Il marchio di gioielli Marlù ha inaugurato il suo quinto store in Sicilia, situato nel Centro Commerciale Conca D’oro a Palermo. L’apertura, avvenuta in un’atmosfera festosa e natalizia, ha segnato l’inizio del Marlù Day, una promozione speciale per gli acquisti natalizi.

Il nuovo negozio Marlù si trova in una posizione strategica, vicino allo svincolo Tommaso Natale-Mondello della A29, che collega Palermo all’aeroporto, a Trapani e a Mazara del Vallo, rendendo il Centro Commerciale Conca d’Oro un punto nevralgico sia per i residenti che per i visitatori della zona. Questa località, a breve distanza dalla famosa località balneare di Mondello, si integra perfettamente nel contesto urbano, diventando un punto di riferimento per la vita quotidiana.

Marta Fabbri, responsabile Corporate Governance di Marlù, ha commentato l’apertura del nuovo store, sottolineando il successo crescente del marchio in tutta Italia. Marlù si distingue per la sua offerta unica di gioielli prêt-à-porter che superano ogni differenza di genere, identità e stile di vita, permettendo a chiunque di esprimere la propria personalità attraverso i loro gioielli.