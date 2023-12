Marlù rinnova per il quinto anno la collaborazione con il talent Amici

È iniziata Domenica 24 Settembre la ventitreesima edizione di Amici, il talent show di Canale 5, e anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, si conferma e si rinnova la collaborazione con Marlù, il marchio di gioielli creato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri.

Marlù anche quest’anno accompagnerà, insieme alla splendida ballerina professionista Giulia Pauselli, gli allievi di #Amici23 durante il loro percorso all’interno della scuola, e ogni settimana offrirà ai ragazzi della Scuola l’opportunità di vivere un’esperienza speciale di apprendimento che possa arricchirli non solo nella disciplina in cui eccellono, ma anche in altre attività performative e creative, per ricordare loro l’importanza della formazione personale a tutto tondo per diventare artisti e artiste complete.

È con la costanza, l’impegno e la voglia di crescere e imparare che si può realizzare il #KeepDreaming di Marlù.

Marlù, è orgogliosa ed entusiasta di associarsi anche quest’anno alla trasmissione, in una comunicazione congiunta di valori che esaltano la forza di volontà e la diversità di espressione, fonti di ispirazione di intere generazioni.

“La partnership fra Marlù e Amici è qualcosa di voluto e ricercato, non è fortuita – afferma Marta Fabbri, responsabile governance Marlù – la trasmissione da sempre è portatrice di valori positivi, da importanza al talento, allo studio e premia l’impegno, lo fa in un contesto educato, rispettoso e “famigliare”, aspetti imprescindibili e necessari per alimentare le ambizioni e i sogni in cui questi ragazzi credono.

Anche Marlù condivide in pieno questi valori con cui si rivolge alla sua community: scoprite qual è il vostro colore, la vostra inclinazione, imparate a credere in quello che vorreste fare, in quello che sognate di diventare, non arrendetevi quando le sfide aumentano e l’apprendimento diventa difficile. La curiosità nel voler provare nuove esperienze e il coraggio nel mettersi in gioco, al di là delle proprie attitudini, sono fondamentali per riuscire. Voi siete abbastanza: indossate il vostro colore migliore, le vostre speranze, le vostre capacità e tentate”.

E infatti nelle settimane trascorse i ragazzi hanno ricevuto una bellissima sorpresa da Marlù per colorare le loro esibizioni e aiutare i loro sogni.

