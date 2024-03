Massoneria. Leo Taroni è stato eletto come nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi)

Leo Taroni è stato eletto come nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi), l’obbedienza massonica più importante del paese, che raggruppa i Liberi Muratori. Questa elezione lo rende il terzo individuo originario di Ravenna a ottenere questo prestigioso ruolo nella storia della massoneria italiana. La sua vittoria è stata confermata dopo il conteggio dei voti provenienti dalle logge siciliane, che, nonostante fossero attesi per determinare l’esito finale, non hanno cambiato l’esito della competizione. Taroni ha superato Antonio Seminario, un esponente calabrese che era vicino alla guida uscente rappresentata da Stefano Bisi, originario di Siena.

La vittoria di Taroni è stata decretata già al primo turno di votazioni, con un margine di poche decine di preferenze su un totale di 14.000 votanti.