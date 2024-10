MATTEO B.BIANCHI, autore del libro LA VITA DI CHI RESTA, edito da Mondadori a MEMENTI – Mercoledì 30 novembre c/o GIOCHI DEL TITANO

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE • ORE 18:30 presso la sala Rubino – Giochi del Titano – Strada dei Censiti 21 – Rovereta (RSM) torna l’appuntamento con Mementi – Mercoledì d’Autore.

Questa settimana incontreremo MATTEO B.BIANCHI, autore del libro LA VITA DI CHI RESTA, edito da Mondadori.



Un romanzo che racconta il dolore di chi sopravvive al suicidio di una persona amata. Lo scrittore ricostruisce frammenti della propria storia d’amore con S. fino alla sua fine, avvenuta tre mesi prima che questo si suicidasse.

Descrive i propri tentativi di ricominciare a vivere: gli incontri con una psicoterapeuta, una pranoterapeuta, una veggente che non portano alcun conforto. Un dolore che è come un neon sempre acceso non si supera, ma si impara a conviverci.

A presentare la serata sarà Debora Grossi.