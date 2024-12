Matteotti aveva capito tutto. Chi comprende l’oggi? … di Sergio Pizzolante

Chi è depresso o sfiduciato per la politica attuale è invitato per la prossima.

Incontro rigenerante l’altra sera a Rimini, teatro Galli, presentazione del libro di Riccardo Nencini, “Muoio per te”.

Anna Kulisciof che rimprovera Turati per l’Aventino, perché non bisognava regalare tutto il

E poco dopo il discorso di Giacomo che gli costò la vita, egli dice ai suoi: io il mio discorso l’ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me”.

Velia Matteotti che dice al leader socialista pur non essendo socialista: “non ti è permessa nessuna vilta’, dovesse costarti la vita”.

Mussolini allora vinse, nonostante il Delitto, nonostante la sollevazione che ci fu in Italia, in Inghilterra, in Germania e altrove.

Vinse vincendo l’ulcera che lo stava facendo crepare e le sollevazioni perché, consigliato dalla Sarfatti, seppe entrare nelle pieghe del pensiero corto dei suoi oppositori e alleati forzati. Dividendoli.