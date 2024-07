Mattia Zaccagni e Chiara Nasti in visita al parco Oltremare a Riccione tra i delfini

Dopo gli Europei, il calciatore della Nazionale si concede una vacanza in Riviera con moglie e figlio:

“Thiago ama i delfini e non potevamo non portarlo qui, un’emozione unica”

La famiglia di Mattia Zaccagni si è concessa una giornata di emozioni al parco Oltremare di Riccione, ieri mattina. Il calciatore della Nazionale e della Lazio, insieme alla moglie Chiara Nasti, al figlio e alcuni familiari, ha voluto fare visita al family experience park di Riccione. “Volevamo far conoscere il mondo dei delfini al piccolo Thiago _ dicono Mattia e Chiara _ La laguna è stupenda e abbiamo incontrato la squadra addestratori. I ragazzi ci hanno spiegato tante particolarità su questi animali, sull’amore e sul rispetto verso questi splendidi mammiferi marini”.

Per Zaccagni non è la prima visita a Oltremare, “ci venivo spesso da piccolo con la mia famiglia, vivendo a Bellaria. I delfini mi piacciono tantissimo e volevo portarci il mio piccolo Thiago. Era il sogno anche di Chiara. E’ stato bellissimo”. La splendida mamma è in dolce attesa della secondogenita: “Sono giorni intensi ma qui a Oltremare si sta benissimo. I delfini sono magnifici e trasmettono tanto amore. Sono degli animali affascinanti, sono stata proprio felice di poterli incontrare. La parte più interessante è stata quella legata agli addestratori, sono persone super professionali. Il parco Oltremare è davvero bello, adatto a tutte le famiglie. Ci torneremo sicuramente”.

I due genitori, insieme al piccolo, hanno assistito a una piccola fase di addestramento, scoprendo alcune curiosità sui tursiopi con il gruppo di trainers. Poi le emozioni sono state fortissime durante l’approfondimento ‘Delfini Lo spettacolo della Natura’, dove il piccolo Thiago si è divertito un mondo con l’animazione del parco.

“Siamo in vacanza per alcuni giorni in Riviera _ racconta la coppia _ poi rientreremo a Roma. Sta per nascere la nostra piccola… siamo super emozionati”.