Maxi furto di farmaci chemioterapici antitumorali presso l’Unità Operativa Complessa Farmacia Clinica, Produzione e Ricerca del Policlinico di Sant’Orsola. Identificati e arrestati dai Carabinieri i presunti responsabili.

Bologna-Napoli: I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di due fratelli italiani, uno sulla cinquantina, sottoposto alla custodia in carcere e l’altro più piccolo, sottoposto agli arresti domiciliari. I due fratelli sono stati indagati per furto aggravato in concorso avvenuto la notte del 22 dicembre 2023 presso la farmacia del policlinico “Sant’Orsola”, quando, unitamente ad altri complici, dopo aver forzato una grata di metallo e una finestra, hanno asportato 815 confezioni di farmaci chemioterapici antitumorali del valore di 1.909.680 euro. Appresa la notizia di reato e ricevuta la denuncia di furto del dirigente sanitario, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato fin da subito le indagini, fino all’epilogo odierno, quando, rintracciati a Napoli dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, coadiuvati dall’Arma locale, e a Bologna, i due fratelli sono stati sottoposti alla misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, rispettivamente ai domiciliari con braccialetto e elettronico e in carcere.