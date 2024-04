‘Medici ballano mentre curavano Covid’, video fake su Modena

Probabilmente sulla scia del video diventato virale del “Gioca Jouer” di medici legali durante un momento di pausa di un corso sulle autopsie, coi cadaveri sullo sfondo, un video di simile natura – montato però ad arte e decontestualizzato, dunque un fake – sta circolando sull’ospedale civile Baggiovara di Modena.

Ne dà notizia la stessa Azienda ospedaliero universitaria: un flashmob dei medici, un ballo di gruppo, bardati con tute e mascherine, risalente al maggio 2020 e condiviso per festeggiare la prima chiusura del reparto Covid, è stato preso da utenti del web e diffuso con in sovraimpressione una scritta per far credere che quel momento risalisse a quando si viveva la fase drammatica delle terapie intensive piene di pazienti Covid intubati e in lotta tra la vita e la morte.

L’Aou modenese ha dato mandato ai suoi legali di intervenire per perseguire gli utenti Facebook che hanno prodotto e condiviso il video così contraffatto, che accusa i medici di danzare mentre intubavano i malati.

Il filmato originario, visibile a chiunque su Youtube, era stato fatto quando per la prima volta il reparto fu dichiarato Covid free.

