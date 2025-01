Meeting per Fioristi con la creazione di “Nuovi Bouquet” per il Giubileo degli Artisti. Incontro di studio e di lavoro a Roma, con quattro dei maggiori maestri italiani nell’arte dei fiori. Con loro la sammarinese Mara Verbena. Tutto sotto l’egida di AFFI, Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani

In attesa del Giubileo degli Artisti, voluto da Papa Francesco, in programma a Roma per il 17 febbraio prossimo, fioristi e floricoltori di tutta Italia scaldano i muscoli.

L’AFFI, associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, nata con l’obiettivo di promuovere e rilanciare la filiera italiana dei fiori recisi, delle fronde e dell’arte floreale, è stata invitata infatti a realizzare gli allestimenti floreali per questa importantissima occasione giubilare. Per preparare al meglio l’evento, AFFI ha organizzato un meeting a cui sono chiamati tutti gli operatori del settore per elaborare insieme nuovi bouquet. L’idea è creare con fiori italiani composizioni nuove per colori e abbinamenti, che diano l’atmosfera e il senso dell’arte, l’emozione e la poesia che i fiori sanno trasmettere con il loro esclusivo linguaggio. Le composizioni floreali saranno necessarie sia per gli addobbi della sala cerimoniale, ma anche per eventuali omaggi destinati agli artisti. Perché un fiore sa esprimere, più delle parole, il significato di un gesto.

Titolo del raduno, in programma a Roma per domenica 26 e lunedì 27 gennaio: “Meeting per Fioristi: Creazione di Nuovi Bouquet per il Giubileo degli Artisti”.

A guidare queste due giornate di lavoro, sono quattro dei maggiori fioristi italiani, come Maria Cecilia Serafino, insuperabile maestra nella creazione di vere sculture floreali; Giuseppe Picca, fondatore della scuola “Le mani parlano”; Antonio Trentini, storico insegnante di arte floreale; Alessandro Musco, altro grande creativo in questa arte singolare e preziosa.

E poi c’è la sammarinese Mara Verbena, ormai nota non solo in Italia, per la sua quarantennale esperienza nel settore floreale, firmataria delle più belle composizioni in occasione di grandi spettacoli televisivi, nonché grandissima promotrice della sostenibilità nell’ambito del florovivaismo.

Tutti questi maestri metteranno a disposizione la loro esperienza, la loro fantasia e le loro relazioni anche per un altro obiettivo molto significativo: incoraggiare, patrocinare, proteggere i fiori italiani. I quali – sembra quasi incredibile dirlo – appartengono ad una categoria trascurata, della quale poco si parla, anche se sono proprio i fiori a sottolineare ogni passaggio della nostra vita, dalla nascita alla morte; esaltano la bellezza di un evento; portano colori e profumi nelle case.

Il Meeting del prossimo fine settimana, si rivolge a tutti i fioristi – le iscrizioni sono ancora aperte – i quali potranno, per chi lo volesse a seguito del meeting, partecipare agli allestimenti del Giubileo degli Artisti.

Per la buona riuscita di questo progetto, è stata fondamentale la collaborazione con le Cooperative socie AFFI, che producono con passione i fiori e dedicano una vita a questo lavoro. Nella fattispecie: la Cooperativa 3 Ponti di Sanremo; la Coop del Golfo e la Coop Flora Pompei, entrambe della circoscrizione di Napoli; Florencia Trade, dalla Calabria; e la Coop Florexport dalla Toscana.

San Marino 21 gennaio 2025