Melissa Neri, giovane 24enne di Santarcangelo scomparsa durante una vacanza in Croazia. L’appello della madre a “Chi l’ha visto?”

Una ragazza è scomparsa durante una vacanza in Croazia. Si tratta di Melissa Neri, 24 anni. L’ultima a vederla è stata la figlia di 4 anni in una videochiamata. La madre ha lanciato l’allarme durante il programma “Chi l’ha visto?” su Rai 3. Dopo la separazione dal compagno, Melissa vive con una coinquilina a Santarcangelo di Romagna. Nonostante un guasto all’auto a Jesolo, è riuscita a raggiungere l’hotel in Croazia grazie all’aiuto di amici. Ha dato notizie di sé fino al 23 aprile, poi il suo cellulare è rimasto spento. Ha diversi tatuaggi e soffre di molte allergie alimentari. Chiunque abbia informazioni può contattare le forze dell’ordine o la madre al 342.1362400.