Memorial Marco Pantani 2024. Tutte le informazioni riguardanti la nuova edizione che andrà in scena sabato 14 settembre a partire dalla città di Cesena

Mancano ormai pochi giorni al Memorial Marco Pantani 2024, il grande evento ciclistico romagnolo. Quest’anno la gara assume un significato speciale, poiché ricorre il ventennale dalla scomparsa del grande campione romagnolo e lo fa con il sottotitolo “2004 – 2024, vent’anni senza Marco”.

Organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e sostenuta dal Panathlon Club Cesena, presieduto da Dionigio Dionigi, con il vicepresidente Pino Buda, questa gara è nata pochi mesi dopo la scomparsa di Marco e continua oggi a vivere nel suo ricordo, rinnovando ogni anno l’omaggio alla sua straordinaria carriera e alla sua memoria.

Il “Memorial Marco Pantani” non è solo una gara, ma un momento di riflessione, di celebrazione e di passione per il ciclismo. Rappresenta un’occasione per tutti di ricordare un campione che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati.

Sabato 14 settembre si vivrà un parziale ritorno all’antico per il memorial Pantani che, dopo 12 anni, fissa nuovamente la partenza nella città di Cesena . Dopo circa 23 chilometri la corsa transiterà da Sala di Cesenatico, per poi virare nuovamente in direzione di Cesena. Attraversata la via Emilia, la corsa punterà verso la collina. Si tratta dei primi strappi, brevi ma impegnativi, nel tratto di strada che conduce verso l’ingresso del percorso Cesena/Diolaguardia. Il circuito di 21 chilometri, che caratterizza la parte centrale della corsa, sarà da ripetere per 5 volte. Superato il traguardo GPM posto in località Diolaguardia, i cui 5 passaggi saranno validi per determinare la speciale classifica, si entrerà nella seconda parte, prevalentemente in discesa.

Al termine del quinto giro completo, si uscirà dal circuito nello stesso punto in cui avverrà l’ingresso. Si percorrerà infatti, a ritroso, la stessa strada già seguita in precedenza, affrontando un tratto di discesa piuttosto tecnico, prima di ritrovare la pianura in località Calisese. A questo punto, si dovranno affrontare circa 20 chilometri prima di raggiungere Cesenatico per affrontare l’ormai noto circuito finale, caratterizzato da due lunghi rettifili opposti da ripetere per 4 volte. Al primo passaggio sul traguardo, posto come di consueto in Viale Carducci, in corrispondenza del monumento a Marco Pantani, mancheranno quindi 4 tornate, per complessivi 20 chilometri, prima di incoronare il vincitore dell’edizione 2024 del “Memorial Marco Pantani”.

La gara registra il tutto esaurito per quanto riguarda la partecipazione: saranno infatti 25 le squadre che daranno vita all’appuntamento, tra queste figurano otto World Teams.

Sono intervenuti: il Sindaco Enzo Lattuca, il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il Presidente del Panathlon Dionigio Dionigi, Roberto Pella, Presidente Lega Ciclismo Professionisti, Adriano Amici e i genitori di Marco Pantani.

Cesena, 3 settembre 2024