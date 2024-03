‘MERAVEJA MESTIERI IN VERSI’, CULTURA E BUON GUSTO ARRIVANO A RICCIONE – Lunedì 18 marzo dalle 15.00 alle 21.00 al The Box Hotel di Riccione

Riccione 16 marzo 2024 – ‘Ci vuole un fiore’ è il titolo del brano meraviglioso di Gianni Rodari e Sergio Endrigo che descrive il ciclo di vita di un qualcosa che è un tutt’uno con l’ambiente, quel qualcosa che esprime il senso della seconda edizione di Meraveja Mestieri in Versi.

Dopo l’eccezionale successo del 2023 alle Officine del Sale di Cervia, il nuovo appuntamento è per lunedì 18 marzo al The Box Hotel di Riccione. Sarà un pomeriggio di incontri e condivisioni, degustazioni e cultura del buono e bello, dedicato alle eccellenze del gusto e del food lifestyle.

Il progetto è firmato da meraveja.land ed è prodotto da Turci Bevande, azienda romagnola didistribuzione bevande protagonista sul mercato dal oltre 50 anni, in collaborazione con Officine del Sale – Cervia.

Meraveja Mestieri in versi è il salotto italiano del bere e del mangiare bene dove i mestieri sono come le poesie. Ogni fase produttiva è un verso poetico e contribuisce al completamento del poema. I produttori sono i poeti che presentando i prodotti declamano le loro poesie.

Sarà possibile, per il pubblico operante nel settore HORECA – Hotellerie-Restaurant-Café -, conoscere l’ampia gamma di offerta prodotti d’eccellenza che TURCI Bevande può offrire e distribuire sul territorio. Ogni stanza e ogni spazio del bellissimo The Box Hotel accoglierà un produttore con il quale si potrà intraprendere un viaggio sensoriale alla scoperta di sapori, profumi, storie, emozioni inaspettate.

Dalle 15.00 alle 21.00 cinquanta eccellenze italiane, prevalentemente del territorio, presenteranno i loro prodotti mentre si susseguiranno masterclass, musica dal vivo, installazioni artistiche, djset, performance, secret room. Dopo le trentuno adesioni del debutto, il quasi raddoppio delle eccellenti imprese protagoniste distribuite da TURCI Bevande testimonia l’attenzione per i prodotti di qualità, testimonial di una cultura.

Le masterclass saranno tenute da esperti del settore. Alessandro Fanelli, famoso per aver realizzato il Gin Bandito, gin al Sale Dolce di Cervia, sarà protagonista della masterclass alle 16.00 dal titolo Spirits in cucina, Degustazione di prodotti Bandito Spirits in abbinamento a tipicità locali.

Alle 17.15 Roberta Terrigno proporrà ‘A latte crudo’, Artigianalità e territorio nei formaggi di Officine Gastronomiche Spadoni’.

Chiuderà il pomeriggio in masterclass alle 18.15 Gianluca Nicoli con Gin Extravaganza. Chi l’ha detto che con il gin non si possono fare drink tropicali?

Per il programma dettagliato: www.mestierinversi.it

I produttori presenti

Birre: Viola, Amarcord, Peroni, Theresianer, Cantina della Birra, Corona

Vini: Tenuta Santi Giacomo e Filippo, Az. Agricola Bio Valle delle Lepri, Prosecco Colori, Casa Vinicola Silvestroni, Franciacorta Premiere, Cantina Valle Isarco, Az. Agricola Santodeno, Cantina Kaltern, Cantina Piero Mancini, Cantina Fernando Pighin, Cantina Terracruda, Azienda Agricola Cornarea, Randi Vini, Soc. Agricola Pirano, Tenuta Santa Lucia, Astoria Wines, Az. Agricola San Valentino, Cantina Montelliana e Colli Asolani, Enio Ottaviani vini e vigneti, Tenuta dalleVigne, Cantina Braschi, Soc. Agricola SaDiVino, Vigne Surrau

Spirits: Bandito Spirits, Campari Group, Pernod Ricard Italia, Di Baldo Spirits, Distilleria Villa de Varda, Squeeze by Mec3, Diageo Italia, Gotha Spiriti nobili, Coca Cola HBC Italia

Soft drinks: San Benedetto Aqualy’ (acqua in brik), La Galvanina, San Pellegrino Fonte Plose, Sparea,Dolomia

Food: Casa del pescatore, Fresco Piada, Vongole Bernardi, Giovanni Negrini Salumi, Officine Gastronomiche Spadoni