Mercatini, teatro, concerti e spettacoli. Il Natale arriva a Coriano con un fine settimana ricco di iniziative dedicate ad adulti e bambini

Coriano, 4 dicembre 2024 – Mercatini, teatro, spettacoli e alberi luminosi, il Natale a Coriano parte questo fine settimana con un concerto a lume di candela sabato 7 dicembre al teatro Corte per accogliere in un clima intimo i Miscellanea beat con WITHIN THE BEATLES Tributo ai Beatles con Massimo Marches, voce e chitarra, Gionata Costa al violoncello e la voce recitante di Giuseppe Righini.

Immancabile il ritorno del doppio appuntamento, domenica 8 dicembre, con i mercatini nella centrale via Garibaldi. Dal mattino sarà possibile visitare e fare shopping tra gli espositori del Mercatino delle Strenne con bancarelle di artigianato e oggettistica natalizia e al Mercatino dell’Usato in cui hobbisti ed appassionati esporranno libri, giornalini,abbigliamento, libri e oggettistica. Una giornata caratterizzata da un crescendo di appuntamenti con lo spettacolo “Alice” alle ore 16.30 al teatro CorTe. Un’avventura fantastica in un mondo straordinario e pieno di personaggi divertenti per la rassegna delle domenica pomeriggio di grande successo ” A corte ragazzi ” della Compagnia Fratelli di Taglia.

Appuntamento alle 17.30 con l’accensione dell’albero di Natale creativo e sostenibile allestito in via Garibaldi dai volontari della Pro Loco Coriano. Si potranno degustare delle merende accompagnate da un fumante vin brulè mentre per i più piccoli verrà allestita, sotto i portici, una cassetta postale in cui imbucare la letterina a Babbo Natale. Nella stessa giornata verranno accesi, nelle frazioni di Passano, S.Andrea in Besanigo, Ospedaletto, Cerasolo e Mulazzano, gli alberi natalizi, allestita anche una grande luna sulla rotatoria tra via Garibaldi e via Marano.

Si prosegue sabato 14 dicembre, alle ore 16, con il Laboratorio Creativo Natalizio al Centro Giovani di via Piane rivolto a bambini e famiglie in cui realizzare tipici biglietti natalizi e lanterne luminose con merenda per tutti. L’ingresso è libero con prenotazione al numero 338/1596464.

Alle 17.30 inaugurazione al Centro anziani “I senza età” in via Circonvallazione della scuola di disegno e pittura “Luce e colore” di Luciana Piovanelli.

Alle ore 21.15 apre al Teatro Corte lo spettacolo comico d’autore con Francesca Puglisi in ” Non è Francesca , storie di ordinaria contraddizione” .

Domenica 15 dicembre il Teatro Corte ospiterà, alle ore 17, la rappresentazione inedita “Amore Malamore” , arte in opera, progetto del Maestro della scuola di pittura di Coriano, Pier Antonio Costantini, recentemente scomparso . Ingresso libero

Appuntamento tradizionale con il gospel mercoledì 18 dicembre alle ore 21.15 al Teatro CorTe con il Concerto Gospel dei Meachum Clarke & True Purpose.

Alla vigilia del Natale del 24 dicembre si terrà la distribuzione dei doni di Babbo Natale ai bimbi corianesi con la collaborazione della Pro Loco.

Gli eventi natalizi continuano con il Compleanno del teatro CorTe sabato 28 dicembre e uno spettacolo di magia “ La stanza dei ricordi” con clownerie e bolle di sapone.

Confermata il 6 gennaio la tradizione del Presepe Vivente e il corteo dei Magi, ambientato al Castello Malatestiano con scene rappresentate da oltre 100 figuranti in costume.

“La magia e le atmosfere del Natale -affermano il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore al Turismo e agli eventi, Anna Pazzaglia – sono pronte ad avvolgere Coriano anche quest’anno all’insegna della socialità con spettacoli rivolti ad un pubblico di tutte le età, un albero di Natale sostenibile, mercatini in cui poter fare tipici acquisti natalizi di qualità e tante iniziative rivolte ai più piccoli, i grandi protagonisti del Natale”.

Comune di Coriano