Mercoledì 26 giugno San Marino commemora l’80° anniversario del bombardamento del 1944: cerimonia del ricordo e svelamento di una targa

Mercoledì 26 giugno 2024, in occasione dell’80° anniversario del bombardamento sulla Repubblica di San Marino del 26 giugno 1944, presso la galleria Montale – Elettromotrice AB 03, con la presenza degli Ecc. mi Capitani Reggenti e Autorità, ATBA in una cerimonia del ricordo, procederà alle ore 11:00 suonando una sirena antiaerea, seguita da un minuto di silenzio, seguirà lo svelamento di una targa a in commemorazione dei fatti accaduti di 80 anni prima, delle carrozze del Treno Bianco Azzurro usate come succursale dell’ospedale della Misericordia e di tante persone rifugiate sia in galleria montale e nelle altre gallerie ferroviarie dislocate nel percorso.

Ricordando che anche la ferrovia in quel giorno subì danni alla linea ferrata in località Valdragone che ne scaturì nei mesi successivi la sospensione a seguito dell’ultimo viaggio la sera dell’1l luglio con l’arrivo del convoglio a Serravalle ma soprattutto con le demolizioni della sottostazione elettrica e del ponte confine, avvenuto con cariche esplosive dai tedeschi in ritirata nel settembre del ’44, la definitiva chiusura, seppur a tutt’oggi la linea risulta sospesa.