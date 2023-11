Meteo. Arrivo di neve e freddo Intenso, specialmente al Nord

L’inverno sta iniziando a farsi sentire in Italia, specialmente al nord, dove il freddo polare proveniente dal centro Europa sta provocando significative nevicate sulle Alpi. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it, questo fenomeno climatico sta portando condizioni atmosferiche severe.

Dopo un breve periodo di cielo sereno, le previsioni indicano un’intensificazione delle precipitazioni nevose tra il 30 novembre e l’1 dicembre, specialmente sulle Alpi. Si prevede anche la caduta di neve nelle pianure del nordovest e forti piogge, potenzialmente nubifragi, tra la Liguria di Levante e l’Alta Toscana, con allerta per possibili piene fluviali.

Il weekend porterà un’ulteriore ondata di freddo, questa volta proveniente dalla Russia, che causerà un calo delle temperature su gran parte della penisola, con ulteriori nevicate previste anche nelle zone collinari e un peggioramento delle condizioni atmosferiche dal nord verso il centro Italia. Domenica è atteso un mattino molto freddo, ma con cieli più sereni.

In previsione della festività di Sant’Ambrogio, i modelli meteo anticipano un possibile abbassamento record delle temperature, con l’arrivo di una massa d’aria artica che colpirà l’Italia.

Dettaglio delle previsioni:

– Mercoledì 29: Nord Italia con cieli poco nuvolosi e gelate diffuse in pianura. Centro Italia sereno. Sud Italia con instabilità sul basso Tirreno.

– Giovedì 30: Nord Italia con piogge diffuse e neve al mattino. Maltempo sulle coste tirreniche del centro. Sud Italia con peggioramento in Campania.

– Venerdì 1: Forti nevicate in montagna al nord, piogge in pianura. Rovesci e venti forti in Alta Toscana. Bel tempo ma ventoso al sud.

Le previsioni per il weekend indicano un rapido peggioramento al nord e poi al centro, con una domenica piuttosto fredda.