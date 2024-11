METEO. Avvio di settimana con il cedimento dell’alta pressione con precipitazioni importanti … di Roberto Nanni (meteorologo)

Avvio di settimana con il cedimento dell’alta pressione a causa di una circolazione depressionaria Nord-atlantica che però andrà ad approfondirsi troppo ad ovest per decretare delle precipitazioni significative sulla nostra regione. In tutta risposta verremo raggiunti da flussi settentrionali relativamente freddi che determineranno un rinforzo della ventilazione nord-orientale, specie lungo i settori costieri associati ad un calo moderato delle temperature (3-4 gradi nelle massime più marcato nelle minime) tra martedì 12 e mercoledì 13. Aumento della nuvolosità e qualche pioggia più probabile lungo l’Appennino centro-orientale, a carattere nevoso solo a quote medio-alte. Seguiranno giornate più soleggiate accompagnate da un contesto climatico quasi invernale: le temperature inizialmente stazionarie tenderanno a riportarsi attorno al periodo di riferimento sul finire della settimana.