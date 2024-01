METEO. Ciclone dell’Epifania in arrivo: l’Italia si prepara per il Gelo Artico

Dopo un inizio d’anno caratterizzato da un clima mite, l’Italia si appresta ad affrontare una brusca svolta meteorologica. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, un ciclone dell’Epifania porterà maltempo e un successivo ingresso di aria gelida artica.

Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, spiega che fino all’Epifania, l’Italia godrà di un clima relativamente mite con la rimonta dell’alta pressione e venti di Libeccio. Tuttavia, questo scenario cambierà radicalmente a partire da venerdì 5 gennaio. Un vortice ciclonico in arrivo sul Mar Mediterraneo porterà piogge diffuse, in particolare nel Nord e Centro Italia, con precipitazioni più intense previste per il Nordest e la Toscana.

Il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, vedrà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, specialmente nelle regioni centrali e meridionali, con il ciclone che si sposterà verso sud-est. In contemporanea, l’anticiclone delle Azzorre, estendendosi fino all’Islanda, favorirà la discesa di aria artica verso l’Italia.

Le temperature subiranno un drastico calo intorno all’8 gennaio, con un abbassamento anche di 7-8 gradi sotto la media stagionale. Q