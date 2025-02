La giornata di domani vedrà certamente un repentino calo termico prima in quota e poi via via a scendere, ma la maggior parte delle precipitazioni sono previste nel pomeriggio/sera, quando vi evidenziamo una quota ZERO attorno ai 600/700 MT (quindi fiocchi fino a 500/600 MT).

Durante la notte a precipitazioni RESIDUE avremo soprattutto sulla Romagna, un ulteriore calo termico con ZERO A 400 MT e i fiocchi fino a 200/300 mt.

Più in basso è quasi impossibile!