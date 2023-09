Meteo, Italia divisa tra perturbazioni atlantiche e anticiclone africano

Nel corso della settimana appena iniziata vivremo una vera e propria altalena sul fronte meteo: l’Italia verrà infatti strattonata tra forti perturbazioni ricche di piogge e un tenace anticiclone africano.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna un primo vortice temporalesco interesserà il nostro Paese: i temporali saranno ancora protagonisti su molte zone del nostro Paese: i fenomeni temporaleschi colpiranno in particolare le regioni del Nord e la Toscana: occhi puntati soprattutto su Prealpi lombarde e Valtellina dove potrebbero cadere fino a 70 mm in poche ore, equivalenti a 70 litri per metro quadrato.

Sul resto d’Italia invece resisterà ancora l’anticiclone africano: tanto sole e temperature che si manterranno ben oltre le medie stagionali Le colonnine di mercurio infatti, nelle aree più interne sarde, siciliane e pugliesi, potranno nuovamente sfiorare la soglia dei 35/36°C, una parentesi di caldo fuori stagione tipico dei mesi di Luglio e Agosto. Martedì il tempo risulterà ancora molto instabile sulle Alpi centro-orientali dove potranno ancora verificarsi dei temporali localmente di forte intensità; nel contempo però ecco che tornerà sempre più forte l’anticiclone africano che riuscirà a riconquistare lo spazio perduto soprattutto a partire da Mercoledì 20 Settembre, abbracciando buona parte del bacino del Mediterraneo. Attenzione però: tra Giovedì 21 e Venerdì 22 Settembre una seconda, intensa, perturbazione in discesa dal Nord Europa con un corposo carico di piogge e temporali investirà in pieno le regioni del Nord e parte dei settori tirrenici; soprattutto sul Piemonte sono attesi i fenomeni più intensi, con accumuli pluviometrici che potranno arrivare a toccare i 100 mm in poche ore specie sulla provincia di Verbania. Le temperature, di conseguenza, tenderanno a calare di diversi gradi, con i valori dal sapore decisamente più autunnale. Entro il fine settimana poi il maltempo si porterà verso le regioni centrali e al Sud, con tante piogge e temporali.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 18. Al nord: piogge specie al Nord-Ovest e sulle Alpi localmente intense. Al centro: rovesci sulla Toscana settentrionale. Al sud: sole e caldo.

Martedì 19. Al nord: residua instabilità sul Triveneto Al centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Mercoledì 20. Al nord: peggiora in montagna e in serata al Nordovest. Al centro: alternanza tra nubi e schiarite in un contesto asciutto. Al sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: impulso perturbato in arrivo da Giovedì, tanta pioggia al Nordovest e poi sul resto del Nord e verso le regioni centrali.

Ansa