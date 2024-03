Michelle Carlucci, 12 anni, scomparsa da Alfonsine. Un aiuto per ritrovarla

Grande preoccupazione per Michelle Carlucci, dodicenne, sparita la mattina di ieri ad Alfonsine. Dopo essere stata accompagnata a scuola dalla madre, la ragazza non ha fatto ingresso ed è scomparsa nel nulla. La famiglia ha denunciato la sua scomparsa e le celle telefoniche di Napoli hanno individuato la sua posizione tramite il cellulare. Non è chiaro, però, se Michelle si trovi effettivamente nella città campana o se il suo telefono le sia stato rubato. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare le forze dell’ordine o i genitori al numero 333/1309358. Le ricerche sono attualmente condotte dai Carabinieri della Compagnia di Lugo.