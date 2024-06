Michelle Hunziker con figlie e amici all’Aquafan di Riccione

Pomeriggio di divertimento e adrenalina con le ragazze, per la bellissima showgirl svizzera che non resiste al richiamo del parco acquatico riccionese: scivola dall’M280 e dallo Strizzacool

“In Romagna si sta bene e non posso mancare ogni estate. All’Aquafan mi diverto sempre tantissimo e non avevo ancora provato l’M280, uno spettacolo”

Il suo sorriso contagia tutti, il suo amore per la Romagna la rende una super ospite nell’estate in Riviera. Michelle Hunziker è tornata a divertirsi all’Aquafan di Riccione, ieri pomeriggio. Lo ha fatto insieme al suo “gruppo vacanze”, come lo definisce lei: in primis le sue figlie Sole e Celeste, e poi alcuni amici, che da qualche settimana stanno soggiornando in sua compagnia in Riviera a Milano Marittima. “Presto dovrò rientrare a casa ma qua in Romagna mi sento sempre come a casa _ racconta la showgirl_ Il bello di questa terra è l’accoglienza e la simpatia delle persone che la abitano e ci lavorano. Sono voluta tornare all’Aquafan dopo alcuni anni d’assenza, perché ci sto proprio bene. Dopo un po’ questo parco mi manca. Qui c’è tanto da divertirsi, a tutte le età”.

Costume sportivo nero con zip bianche, a due pezzi, un fisico mozzafiato, Michelle ha voluto provare con gli amici lo Strizzacool e poi l’adrenalinico M280, il più grande scivolo nella storia del parco: “L’ultima volta che sono venuta non c’era. E’ bellissimo, super pauroso, sono impazzita. Ho deciso di fare questa volta solo gli scivoli più adrenalinici”.

Michelle ricorda quando veniva da turista sconosciuta all’Aquafan: “Da buona svizzera Aquafan è sempre stata una tappa fissa della mia estate in Riviera con la famiglia. Mi ricordo le onde della grande Piscina Onde. Oggi non può mancare come tappa nelle vacanze con le mie figlie”.

La compagnia di amici ha provato un po’ tutte le attrazioni: Kamikaze e il Black Hole, Surfing Hill, Speedriul e ultima tappa all’Extreme, il più temuto da Michelle: “Questo mi ha sempre fatto un po’ paura. E quest’anno non l’ho fatto. Ci riproverò la prossima volta”.

